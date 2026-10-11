आश्रय निधि से इंदौर के गांवों में बहेगी विकास की गंगा, 11 करोड़ के विकास कार्य मंजूर

ग्रामीण क्षेत्र में नई कॉलोनियों की बसाहट हो रहा है। उनके विकास से पहले मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के तहत अनुमति लेना होता है। उस दौरान कॉलोनाइजर से दो प्रकार का टैक्स जमा कराया जाता है। एक आश्रय निधि तो दूसरा अतिरिक्त आश्रय निधि है ताकि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र का विकास कराया जा सके, लेकिन दोनों के खर्च करने का 11 साल बाद भी अब तक कोई नियम नहीं है। 2014 से ये राशि जिला पंचायत के खाते में जमा हो रही है जिसे खर्च नहीं किया गया। ये राशि जमीन की गाइड लाइन का 6 फीसदी हिस्सा होती है। विकास की लागत का 5 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर लिया जाता है तो रो हाउस बनाए जाने पर 10 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर लिया जाता है।