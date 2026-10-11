इंदौर पर चढ़ा भारत-वेस्टइंडीज टी-20 का क्रेज, प्रशंसकों में मची जर्सी लेने की होड़

पुलिस-प्रशासन ने होलकर स्टेडियम में आज हो रहे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच को लेकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। इसके तहत स्टेडियम के अंदर-बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है और विशेष सशस्त्र बल सहित करीब डेढ़ हजार सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। मैच की सुरक्षा कमान सीनियर पुलिस अधिकारियों के हाथों में है। पुलिस के मुताबिक दोपहर 2 बजे से मैच खत्म होने तक स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक पुलिस वाहनों का डायवर्शन ह्रश्वलान लागू कर देगी। दर्शकों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़े कर स्टेडियम तक पैदल पहुंचना होगा। स्टेडियम परिसर में 160 सीसीटीवी कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं। जबकि 60 फेस रिकग्निशन कैमरों और 10 से अधिक ड्रोन भी पूरे समय निगाह रखेंगे। मैच के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था के लिए करीब 150 यातायात पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं।