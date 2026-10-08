‘नाना पाटेकर के निधन की खबर ने रुला दिया’, भाजपा प्रवक्ता नाजिया इलाही ने जताया दुख

नाना पाटेकर के निधन पर केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी दुख जताया है। शिवराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर जी के जाने की खबर सुनकर मन भारी हो गया। उनकी आवाज, बोलने का अंदाज और चेहरे के भाव सीधे दिल तक पहुंचते थे। कभी क्रांतिवीर और परिंदा जैसी फिल्मों में गंभीरता से झकझोरते थे, तो वेलकम के उदय शेट्टी बनकर खूब हंसाते-गुदगुदाते थे। एक ही कलाकार में इतनी गहराई और हास्य-विनोद था। उनकी फिल्में और किरदार लंबे समय तक हमारी यादों में रहेंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। विनम्र श्रद्धांजलि!