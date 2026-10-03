Jabalpur Crime: कविता की मौत के बाद… पति ने सुपारी किलर के रिश्तेदार के खाते में भेजे थे 45 हजार रुपये

पति प्रयास अपने करीबी मान सिंह लोधी को पत्नी के इंश्योरेंस से मिलने वाले लाखों रुपये के बारे में बताया। इसके बाद दोनों ने मिलकर कविता की हत्या की प्लानिंग की। पाटन के चौधरी मोहल्ला में रहने वाले रामजी चौधरी, धनीराम चौधरी और विक्रम चौधरी को 5 लाख रुपये में कविता की हत्या की सुपारी दी। प्लानिंग के तहत तीनों आरोपियों ने एक लोडिंग वाहन 11 महीने के लिए एग्रीमेंट पर लिया। 4 सितंबर को जब कविता एक्टिवा लेकर घर से निकली तो रास्ते में प्रयास और मानसिंह ने आरोपियों को लोकेशन बताकर वारदात को अंजाम देने के लिए कहा। आरोपियों ने लोडिंग वाहन से पहले एक्टिवा को टक्कर मारी और फिर जानबूझकर कविता के सिर के ऊपर से वाहन चढ़ा दिया था और फरार हो गए थे। पुलिस ने सुपारी लेने वाले तीनों आरोपियों रामजी चौधरी, धनीराम चौधरी और विक्रम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि आरोपी पति प्रयास पांडे व उसका दोस्त मानसिंह अभी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।