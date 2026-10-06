आश्रम में दिनभर क्या करते थे रसिक दुलारी शरण, पुलिस जांच में हो सकता है बड़ा खुलासा

इधर वारदात के 13 वें दिन भी पुलिस रसिक दुलारी शरण की मौत की वजह पता नहीं कर सकी है। घटना के अब तक कई सीसीटीवी फुटेज आ चुके हैं पर इनसे जांच में ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। परिजन, साधु संत और आमजन, रसिक दुलारी शरण की मौत की वजह जानना चाहते हैं। सीओ वृंदावन संदीप सिंह ने बताया कि पुलिस का भी इसी पर पूरा फोकस है। रसिक दुलारी शरण आश्रम में दिनभर क्या करते थे, जांच अधिकारी यह पता लगा रहे हैं। किन लोगों से बातचीत करते थे, यह भी पता लगाया जा रहा है। वारदात से पहले क्या परिस्थितियां बन रहीं थीं, इसकी जांच की जा रही है। बयान लेने के लिए जांच अधिकारी रसिक दुलारी शरण के परिजन को भी दोबारा मथुरा बुला चुके हैं।