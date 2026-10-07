Rajasthan Politics : गहलोत-पायलट के एक ही दिन में 3 वीडियो वायरल, जानिए सोशल मीडिया पर दिखी ‘बॉन्डिंग’ की क्यों हो रही चर्चा?

राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को कांग्रेस पार्टी के खेमे से कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिन्होंने अचानक सियासी तापमान और चर्चाओं का बाजार पूरी तरह गर्म कर दिया है। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक और कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट के बीच के जो तीन अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, वे सिर्फ राजनीतिक संदेश ही नहीं दे रहे, बल्कि दोनों नेताओं के बीच की सहज केमिस्ट्री को भी बयां कर रहे हैं।