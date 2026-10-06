Exclusive: जयपुर के बाबा आमटे दिव्यांग विवि की खुली पोल- 3 साल में लगाए ₹3.57 करोड़, लेकिन न भवन बना और न हुआ एक भी एडमिशन

वर्तमान में शिक्षा संकुल स्थित अहिल्या बाई होलकर भवन के किराए के कुछ कमरों से विश्वविद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जहां अशैक्षणिक पदों पर लगे अधिकारी बैठते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने जामडोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल में विश्वविद्यालय के लिए 10 एकड़ जमीन आरक्षित कर दी, लेकिन मौके पर सिर्फ विश्वविद्यालय का बोर्ड लगा है, बाकी जंगल है। अफसरों का तर्क है कि जमीन आरक्षित हुई है, आवंटित नहीं की गई है। ऐसे में न भवन बना और न ही विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई शुरू हो सकी।