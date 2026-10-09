Rajasthan Politics News: धुर विरोधी अमीन खान और फतेह खान आए एक साथ, पंचायत चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस को बड़ी राहत

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बाड़मेर और जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में कांग्रेस के भीतर चल रहा यह शीतयुद्ध अब खत्म हो चुका है। बीजराड़ मंडल कांग्रेस की एक अहम बैठक के बाद बाड़मेर से सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभाते हुए पूर्व मंत्री अमीन खान और पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खान को एक ही वाहन में बिठाया और सीधे फतेह खान के आवास पर पहुंचे। वहां सभी नेताओं ने साथ बैठकर भोजन किया और आपसी तल्खियों को खत्म कर भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की। इस सुलह के बाद से ही क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं।