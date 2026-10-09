Rajasthan: पंचायत चुनाव से पहले एक्शन में कांग्रेस, निकाय चुनाव के बागियों पर होगी कार्रवाई; मिली थी 100 से ज्यादा शिकायतें

जयपुर। नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर काम करने वाले नेताओं और पार्षदों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस अब पंचायत चुनाव से पहले संगठन में सख्ती का संदेश देने की तैयारी में है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की शुक्रवार को फिर बैठक होगी। कमेटी को भीलवाड़ा, पाली, धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा सहित अन्य शहरों में महापौर-उपमहापौर चुनाव के दौरान कथित क्रॉस वोटिंग, पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के नाम वापस लेने और पार्टी लाइन के खिलाफ काम करने को लेकर 100 से अधिक शिकायतें मिली हैं।