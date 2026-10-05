Jaipur : झालाना रिजर्व का चर्चित लेपर्ड ‘राणा’ 10 दिनों से गायब, वन्यजीव प्रेमी और पर्यटक चिंतित

Jaipur : जयपुर के नाहरगढ़ में बाघ शिवाजी के हमले में एक महिला श्रमिक की मौत और झालाना में पंजा-पूंछ कटी लाचार मादा लेपर्ड का मामला अभी थमा भी नहीं है कि अब झालाना लेपर्ड रिजर्व का चर्चित लेपर्ड ‘राणा’ पिछले दस दिनों से नजर नहीं आया है। सफारी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे राणा की लगातार साइटिंग नहीं होने से वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों में चिंता बढ़ गई है। वन विभाग ने उसकी तलाश के लिए निगरानी बढ़ाने के साथ जंगल में कैमरा ट्रैप लगाए हैं, लेकिन अब तक उसकी लोकेशन का कोई सुराग नहीं मिला है।