Nana Patekar Death : ‘नाना पाटेकर कर्मठ अभिनेता संग अप्रतिम राष्ट्रभक्त’, सीएम भजनलाल सहित कई नेताओं ने व्यक्त किया दुख

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हिंदी एवं मराठी सिनेमा के महान अभिनेता, पद्मश्री से सम्मानित नाना पाटेकर के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। वह एक कर्मठ अभिनेता के साथ ही अप्रतिम राष्ट्रभक्त भी थे। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीय प्रादेशिक सेना में मानद कैप्टन के रूप में अपनी सेवा दी। उनका जाना भारतीय कला जगत और राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका सशक्त अभिनय, प्रखर व्यक्तित्व और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थाना की।