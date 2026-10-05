Rajasthan : 438 महिला कांस्टेबलों ने ली जनसेवा की शपथ, डीजीपी बोले- पुलिस थाना कार्यालय नहीं, सेवा केंद्र बनें

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि गृह मंत्रालय के नए मॉडल सिलेबस के अनुरूप प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिसकर्मी नए आपराधिक कानूनों का गहन अध्ययन करें और जांच में डिजिटल साक्ष्यों का अधिकतम उपयोग करें। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी, पेपरलीक और संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने मादक पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी, सीमा पार ड्रोन से तस्करी, संगठित अपराध तथा सोशल मीडिया पर अफवाह, फर्जी खबर और डीप-फेक को नई चुनौतियां बताया। उन्होंने कहा कि इनसे निपटने में जनता का विश्वास पुलिस की सबसे बड़ी पूंजी है। कालिका यूनिट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों की बढ़ती भागीदारी से कानून-व्यवस्था, आसूचना संग्रहण और सामुदायिक पुलिसिंग मजबूत हुई है।