राजस्थान कांग्रेस में ‘फेरबदल’ की सूची जारी, कई नेताओं की छुट्टी- तो कई नेताओं को नई ज़िम्मेदारी, यहां देखें पूरी लिस्ट

गोविंद सिंह डोटासरा - File PIC
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (RPCC) के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशों के तहत राज्य में संगठनात्मक मजबूती देने के उद्देश्य से एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष विक्रम स्वामी ने प्रकोष्ठ की नई प्रदेश कार्यकारिणी के साथ-साथ 11 जिलों के नए जिलाध्यक्षों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस नई सूची के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में सामाजिक न्याय, वर्ग-संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को साधने की एक सोची-समझी रणनीति तैयार की है। पार्टी के इस फेरबदल के बाद अब स्थानीय स्तर पर सामाजिक मुद्दों और अधिकारों को लेकर नए सिरे से अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है।
राजस्थान में आगामी सांगठनिक चुनौतियों और स्थानीय निकाय व पंचायती राज चुनावों से पहले कांग्रेस अपने सभी अग्रणी मोर्चों और प्रकोष्ठों को सक्रिय करने में जुट गई है। इसी क्रम में पीसीसी अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा की सहमति के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ के पुनर्गठन को अंतिम रूप दिया गया है।
प्रदेशाध्यक्ष विक्रम स्वामी ने बताया कि नई कार्यकारिणी का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित, पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाना और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर जनता के साथ सीधे संवाद स्थापित करना है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ की नई घोषित प्रदेश कार्यकारिणी में अनुभवी और युवा नेताओं का संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। जयपुर के नरेश शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण कमान सौंपी गई है।
प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के साथ ही 11 जिलों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ के नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी गई है। इसमें डूंगरपुर, जयपुर, अजमेर, पाली, सीकर और नीमकाथाना जैसे प्रमुख जिलों में जमीनी कार्यकर्ताओं और वकीलों को तवज्जो दी गई है।
डूंगरपुर में हितेश सिघाड़ा, अजमेर शहर में एडवोकेट वैभव जैन, अजमेर देहात में एडवोकेट अशोक गुर्जर, पाली में अमरा राम पटेल, सीकर में विनोद जांगिड़ और नीमकाथाना में नेमीचन्द मीणा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।
जयपुर शहर में रचना कलोसिया (वाल्मीकि), जयपुर देहात पूर्व में बाबूलाल ताखर, करौली में नरेन्द्र सिंह, टोंक में शिवराम जाट और डीडवाना-कुचामन में एडवोकेट दिनेश चन्द मालाकार को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
कांग्रेस के इस कदम को राजस्थान के विभिन्न अंचलों में सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। जयपुर, अजमेर, पाली, डूंगरपुर और शेखावाटी जैसे क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों से जुड़े नेताओं को इस टीम में जगह देकर कांग्रेस ने सभी प्रमुख समुदायों को साधने की कोशिश की है।
नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को जल्द ही अपने-अपने क्षेत्रों में कमेटियों का विस्तार करने और सामाजिक न्याय अभियानों को गति देने के निर्देश दिए गए हैं।
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