राजस्थान कांग्रेस में ‘फेरबदल’ की सूची जारी, कई नेताओं की छुट्टी- तो कई नेताओं को नई ज़िम्मेदारी, यहां देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (RPCC) के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशों के तहत राज्य में संगठनात्मक मजबूती देने के उद्देश्य से एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष विक्रम स्वामी ने प्रकोष्ठ की नई प्रदेश कार्यकारिणी के साथ-साथ 11 जिलों के नए जिलाध्यक्षों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस नई सूची के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में सामाजिक न्याय, वर्ग-संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को साधने की एक सोची-समझी रणनीति तैयार की है। पार्टी के इस फेरबदल के बाद अब स्थानीय स्तर पर सामाजिक मुद्दों और अधिकारों को लेकर नए सिरे से अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है।