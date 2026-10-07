‘ये देखो एकता खड़ी है यहां पर… अब कोई नहीं पूछेगा कांग्रेस में एकता नहीं’, गहलोत बोले- ‘हम परमानेंट इंचार्ज’

जयपुर। राजस्थान में आगामी पंचायतीराज चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति पर मंथन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रदेश कांग्रेस के वॉर रूम में वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद अशोक गहलोत का कांग्रेस की एकता को लेकर दिया गया बयान खासा चर्चा में है।