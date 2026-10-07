राजस्थान पंचायत चुनाव : 41 जिलों के लिए 210 करोड़ से अधिक का बजट जारी, जानें अपने जिले का चुनावी बजट

Rajasthan Panchayat Election (Patrika File Photo)
जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी व्यवस्थाओं के लिए 210 करोड़ 35 लाख 48 हजार 400 रुपए का बजट आवंटित किया है। यह राशि राज्य के 41 जिलों में चुनाव से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जारी की गई है। आयोग के बजट आवंटन पत्र के अनुसार राशि का उपयोग मतदान केंद्रों, वीडियोग्राफी, बैलेट पेपर एवं अन्य प्रिंटिंग, परिवहन, वाहन, मतदान दलों के मानदेय, रिफ्रेशमेंट, विज्ञापन, टेंट-बैरिकेडिंग, लाइट-माइक, स्ट्रॉन्ग रूम और अन्य चुनावी खर्चों के लिए किया जाएगा।
जिलेवार आवंटन में सबसे अधिक बजट जयपुर को मिला है। जिले के लिए 9 करोड़ 70 लाख 56 हजार 900 रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके बाद सीकर जिले को 8 करोड़ 22 लाख 71 हजार 250 रुपए और भीलवाड़ा को 8 करोड़ 6 लाख 95 हजार 350 रुपए का आवंटन हुआ है। वहीं सबसे कम बजट सलूंबर जिले को 2 करोड़ 41 लाख 94 हजार 700 रुपए मिला है।
|जिला
|बजट आवंटन
|अजमेर
|₹4,60,25,550
|अलवर
|₹5,99,30,550
|बालोतरा
|₹5,03,82,450
|बांसवाड़ा
|₹6,32,21,400
|बारां
|₹4,10,66,100
|बाड़मेर
|₹6,60,95,100
|ब्यावर
|₹3,58,74,900
|भरतपुर
|₹4,11,12,450
|भीलवाड़ा
|₹8,06,95,350
|बीकानेर
|₹7,00,34,850
|बूंदी
|₹3,68,94,600
|चित्तौड़गढ़
|₹5,24,21,850
|चूरू
|₹6,29,89,650
|दौसा
|₹5,47,85,700
|डीग
|₹3,35,57,400
|धौलपुर
|₹3,38,35,500
|डीडवाना-कुचामन
|₹5,51,56,500
|डूंगरपुर
|₹5,40,90,450
|श्रीगंगानगर
|₹6,02,55,000
|हनुमानगढ़
|₹5,39,97,750
|जयपुर
|₹9,70,56,900
|जैसलमेर
|₹2,52,60,750
|जालोर
|₹7,22,59,650
|झालावाड़
|₹4,51,44,900
|झुंझुनूं
|₹6,93,85,950
|जोधपुर
|₹7,48,08,900
|करौली
|₹4,64,42,700
|खैरथल-तिजारा
|₹3,07,76,400
|कोटा
|₹3,32,32,950
|कोटपूतली-बहरोड़
|₹3,63,38,400
|नागौर
|₹6,14,60,100
|पाली
|₹5,42,29,500
|फलोदी
|₹3,09,61,800
|प्रतापगढ़
|₹3,21,20,550
|राजसमंद
|₹4,19,00,400
|सलूंबर
|₹2,41,94,700
|सवाई माधोपुर
|₹4,40,78,850
|सीकर
|₹8,22,71,250
|सिरोही
|₹3,44,84,400
|टोंक
|₹4,08,80,700
|उदयपुर
|₹7,38,35,550
पंचायत चुनाव कार्यक्रम में बदलाव के बाद पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान चार चरणों में 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 5 नवंबर और 16 नवंबर 2026 को होगा। पहले तीन चरणों की तारीखें एक-एक दिन पहले की गई हैं, जबकि चौथे चरण में बदलाव नहीं किया गया है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान क्रमशः 22 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 14 नवंबर को होगा।
इस संशोधित कार्यक्रम के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सरपंच और पंच के चुनाव गांवों की स्थानीय सरकार के गठन के लिहाज से सबसे अहम चरण होंगे। चार चरणों में मतदान के बाद नई ग्राम पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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