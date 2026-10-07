राजस्थान पंचायत चुनाव : 41 जिलों के लिए 210 करोड़ से अधिक का बजट जारी, जानें अपने जिले का चुनावी बजट

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी व्यवस्थाओं के लिए 210 करोड़ 35 लाख 48 हजार 400 रुपए का बजट आवंटित किया है। यह राशि राज्य के 41 जिलों में चुनाव से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जारी की गई है। आयोग के बजट आवंटन पत्र के अनुसार राशि का उपयोग मतदान केंद्रों, वीडियोग्राफी, बैलेट पेपर एवं अन्य प्रिंटिंग, परिवहन, वाहन, मतदान दलों के मानदेय, रिफ्रेशमेंट, विज्ञापन, टेंट-बैरिकेडिंग, लाइट-माइक, स्ट्रॉन्ग रूम और अन्य चुनावी खर्चों के लिए किया जाएगा।