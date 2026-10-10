IAS टीना डाबी ने ऐसा क्या किया कि मुख्य सचिव ने की तारीफ? कलक्टर के जवाब की भी हो रही चर्चा

जयपुर। राजस्थान की चर्चित आईएएस अधिकारी और टोंक जिला कलक्टर टीना डाबी एक बार फिर अपने काम को लेकर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई प्रशासनिक आदेश या जनसुनवाई नहीं, बल्कि जिले में चल रहे जल संचय अभियान, पेयजल परियोजनाओं और ईसरदा बांध के निर्माण कार्यों की प्रगति है। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने टोंक में इन कार्यों की समीक्षा के बाद जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। मुख्य सचिव की इस तारीफ पर टीना डाबी ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर जवाब देते हुए उनके मार्गदर्शन के लिए आभार जताया।