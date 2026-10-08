Rajasthan : प्रदेशभर में बड़ी कार्रवाई, तौल में ‘कटौती’, कीमत में ‘बढ़ोतरी’, कॉटन वूल में फिर पकड़ा खेल

Rajasthan : जयपुर. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की ओर से पैकेज्ड कमोडिटी की जांच और कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। टीम ने जयपुर के नेहरू बाजार स्थित अजय सर्जिकल पर निरीक्षण के दौरान एब्सोरबेंट कॉटन वूल के 500 ग्राम पैकेट का वजन जांचा। जांच में पैकेट में घोषित मात्रा से 14 ग्राम कम कॉटन वूल पाई गई। साथ ही उपभोक्ताओं से कम मात्रा वाले पैकेट पर 12 रुपए अधिक वसूले जाने का मामला भी सामने आया। कार्रवाई करते हुए टीम ने एब्सोरबेंट कॉटन वूल के 354 किलो वजन के 1020 पैकेट जब्त किए और फर्म पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।