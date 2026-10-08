वसुंधरा के गढ़ में AAP ने ठोकी ताल, पंचायत चुनाव के लिए पहली सूची जारी, जिला परिषद के लिए 15 नामों का एलान

Jaipur: प्रत्याशियों की सूची जारी करते AAP नेता (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव का मैदान सजने लगा है और आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी पहली सूची जारी कर चुनावी तैयारियों को जमीन पर उतार दिया है। पार्टी ने जिला परिषद के 15 और पंचायत समिति के 45 वार्डों में उम्मीदवार घोषित कर दिए। इस तरह से पार्टी ने कुल 60 नामों का एलान कर दिया है।
AAP के संगठन महासचिव विश्वेंद्र सिंह और जयपुर जिलाध्यक्ष अमित दाधीच ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी का कहना है कि वह गांवों की सरकार के चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है और आने वाले दिनों में अन्य वार्डों के लिए भी प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे।
पहली सूची में सबसे ज्यादा फोकस झालावाड़ पर नजर आ रहा है। यहां पंचायत समिति के 18 वार्डों में उम्मीदवार उतारे गए हैं। झालावाड़ को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जुड़े राजनीतिक क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में AAP की पहली सूची में इस जिले को मिली प्रमुख जगह चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
|पंचायत समिति
|वार्ड
|AAP प्रत्याशी
|खानपुर
|7
|कीर्ति बैरवा
|खानपुर
|5
|अन्तेष मीणा
|खानपुर
|11
|प्रह्लाद मीणा
|खानपुर
|6
|राकेश बैरवा
|खानपुर
|20
|चेतना कुमारी
|झालरापाटन
|4
|राधा बाई
|झालरापाटन
|13
|प्रकाश गुर्जर
|झालरापाटन
|11
|दुर्गा देवी
|सुनेल
|1
|दुर्गा बाई नागर
|बकानी
|7
|नगमा कुरैशी
|डग
|7
|गुड्डी बाई
|डग
|1
|रशाल कपूर
|डग
|8
|सिराज खान
|डग
|10
|सुल्तान सिंह
|डग
|8
|जगदीश लाल
|डग
|6
|शिल्पा राठौड़
|डग
|12
|लाडकंवर
|मोगरा
|13
|नैनसिंह
झालावाड़ के अलावा AAP ने अजमेर के सावर, अलवर की रैणी, लक्ष्मणगढ़ और मालाखेड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डीडवाना-कुचामन, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, टोंक और सवाई माधोपुर के पंचायत समिति वार्डों में भी प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें झुंझुनूं के अलसीसर वार्ड 19 से महावीर प्रसाद और चिड़ावा वार्ड 3 से लोकपाल का नाम शामिल है।
|क्र.सं.
|जिला
|जिला परिषद
|वार्ड संख्या
|प्रत्याशी का नाम
|1
|अलवर
|रेणी
|22
|रुजदार खान पिनानिया
|2
|अलवर
|रेणी
|19
|मलखान मीणा
|3
|श्रीगंगानगर
|श्रीगंगानगर
|3
|ईश्वरी देवी
|4
|धौलपुर
|धौलपुर
|16
|प्रियंका
|5
|श्रीगंगानगर
|रायसिंहनगर
|24
|सोहनलाल नायक
|6
|नागौर
|नागौर
|22
|रामलाल
|7
|भरतपुर
|भरतपुर
|8
|संध्या
|8
|धौलपुर
|धौलपुर
|7
|गजेन्द्र सिंह
|9
|पाली
|पाली
|28
|डॉ. ओमप्रकाश गेहलोत
|10
|श्रीगंगानगर
|पदमपुर
|25
|महिमा सिंह
|11
|डिगाना
|नागौर
|22
|रामलाल देवासी
|12
|राजसमंद
|राजसमंद
|5
|पप्पूलाल कीर
|13
|राजसमंद
|राजसमंद
|17
|जटाशंकर राव
|14
|अलवर
|कठूमर
|26
|देवी सिंह चौधरी
|15
|भीलवाड़ा
|भीलवाड़ा
|37
|रामनारायण मीणा
AAP ने सितंबर में भी प्रदेशभर के पंचायतीराज चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अब पहली सूची के जरिए पार्टी ने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की शुरुआत कर दी है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव चरणबद्ध तरीके से होंगे।
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