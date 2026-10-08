वसुंधरा के गढ़ में AAP ने ठोकी ताल, पंचायत चुनाव के लिए पहली सूची जारी, जिला परिषद के लिए 15 नामों का एलान

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव का मैदान सजने लगा है और आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी पहली सूची जारी कर चुनावी तैयारियों को जमीन पर उतार दिया है। पार्टी ने जिला परिषद के 15 और पंचायत समिति के 45 वार्डों में उम्मीदवार घोषित कर दिए। इस तरह से पार्टी ने कुल 60 नामों का एलान कर दिया है।