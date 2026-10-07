राजस्थान में सक्रिय हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में बारिश की संभावना, जानें कब से पड़ेगी सर्दी

Jaipur: मौसम अपडेट (Photo Patrika)
जयपुर। राजस्थान में अक्टूबर की गर्मी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। दिन में जहां कई शहरों में तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, वहीं रात के तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके असर से 10 से 12 अक्टूबर के बीच बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में बादल छाने और मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट से मौसम में सर्दी का असर बढ़ना शुरू हो सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार 10 अक्टूबर के बाद प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। ऐसे में दिन की गर्मी से कुछ राहत मिलने के साथ रातें भी ठंडी होने लगेंगी। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश के सभी हिस्सों में नहीं रहेगा। अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।
11 अक्टूबर को बीकानेर संभाग में बारिश की संभावना है, जबकि 12 अक्टूबर को जयपुर सहित बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। 8 से 13 अक्टूबर तक प्रदेश के अधिकांश अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार 11 अक्टूबर को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, डीडवाना-कुचामन, सीकर, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर और डीग में कुछ-कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में बादल छाने और मेघगर्जन की स्थिति भी बन सकती है।
बुधवार को राजस्थान में दिन का तापमान कई शहरों में 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पिलानी में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक रहा। वहीं फलोदी में न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक था।
दूसरी ओर माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.4 डिग्री कम है। इस तरह जयपुर में दिन और रात के तापमान में करीब 14 डिग्री का अंतर रहा।
राजस्थान में दिन के समय गर्मी बनी हुई है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद तापमान में गिरावट से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। 10 अक्टूबर के बाद गर्मी से राहत और सर्दी की शुरुआत के संकेत मिलने लगेंगे।
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