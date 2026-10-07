बेंगलूरू में हुए तालाब हादसे में जैसलमेर के युवक की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जैसलमेर। दोस्तों को डूबता देख अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए तालाब में छलांग लगाने वाले लाठी क्षेत्र के धायसर गांव निवासी 21 वर्षीय गिरधर सुथार की खुद डूबने से मौत हो गई। बेंगलूरु के नेसूर में हुए इस हादसे में गिरधर के साथ एक अन्य युवक की भी जान चली गई। दोनों युवकों ने तालाब में डूब रहे अपने दो साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, लेकिन इसके बाद वे खुद गहरे पानी में फंस गए। कई घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद दोनों के शव बरामद किए गए। हादसे की सूचना धायसर गांव पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई और परिवार में कोहराम मच गया।