4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जांजगीर चंपा

High-level bridge: जांजगीर को बड़ी सौगात, लीलागर नदी पर 8.31 करोड़ से बनेगा हाईलेवल ब्रिज

Lilagar River bridge: जांजगीर-चांपा में लीलागर नदी पर 8.31 करोड़ रुपए की लागत से हाईलेवल ब्रिज बनेगा। कुटीघाट में पुल और पहुंच मार्ग निर्माण को शासन से मंजूरी मिल गई है।
2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Oct 04, 2026

Lilagar River bridge

लीलागर नदी पर बनेगा हाईलेवल ब्रिज (Photo Patrika)

Lilagar River bridge: जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़-शिवरीनारायण क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन से जुड़ी बड़ी सौगात मिली है। बिलासपुर-रायगढ़ मार्ग पर मस्तूरी से मुलमुला के बीच लीलागर नदी के कुटीघाट में 8 करोड़ 31 लाख 83 हजार रुपए की लागत से उच्चस्तरीय पुल और पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाएगा। राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को इसके लिए 831.83 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। इस पुल के निर्माण से पामगढ़, शिवरीनारायण सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। खासकर बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आवागमन प्रभावित होने की समस्या से लोगों को राहत मिल सकेगी।

बजट में शामिल था पुल निर्माण का काम

कुटीघाट में लीलागर नदी पर हाईलेवल ब्रिज के निर्माण के प्रस्ताव को वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल किया गया था। अब शासन की ओर से इसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी। पुल के साथ पहुंच मार्ग का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे मुख्य मार्ग से पुल तक वाहनों की आवाजाही सुगम हो सके।

बारिश में आवागमन नहीं होगा बाधित

लीलागर नदी में बारिश के दौरान जलस्तर बढ़ने से नदी क्षेत्र में आवागमन प्रभावित होता है। मौजूदा व्यवस्था के कारण आसपास के ग्रामीणों को बारिश के दिनों में आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाईलेवल ब्रिज बनने के बाद नदी में पानी बढ़ने की स्थिति में भी सड़क संपर्क बनाए रखने में मदद मिलेगी।

पामगढ़-शिवरीनारायण क्षेत्र को मिलेगा फायदा

इस पुल का सबसे बड़ा लाभ पामगढ़-शिवरीनारायण क्षेत्र के लोगों के साथ आसपास के गांवों को मिलेगा। बिलासपुर-रायगढ़ मार्ग पर यह मार्ग महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करता है। पुल बनने से लोगों को आवागमन के लिए बेहतर और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोगों के अलावा रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी सुविधा मिलेगी। पुल के निर्माण से क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था मजबूत होने के साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

8 करोड़ 31 लाख 83 हजार रुपए होंगे खर्च

राज्य शासन ने इस परियोजना के लिए कुल 8 करोड़ 31 लाख 83 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इसमें लीलागर नदी पर उच्चस्तरीय पुल के साथ पहुंच मार्ग का निर्माण भी शामिल है। अब PWD विभाग द्वारा आगे की निर्माण प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। हाईलेवल ब्रिज बनने के बाद बारिश के दौरान नदी में पानी बढ़ने से होने वाली आवाजाही की समस्या कम होगी और पामगढ़-शिवरीनारायण क्षेत्र को सालभर बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2026 02:12 pm

Published on:

04 Oct 2026 02:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / High-level bridge: जांजगीर को बड़ी सौगात, लीलागर नदी पर 8.31 करोड़ से बनेगा हाईलेवल ब्रिज

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Janjgir News: मेहंदी पंचायत में 16 लाख के भुगतान पर विवाद, ग्रामीण बोले- जमीन पर नजर नहीं आ रहे काम

Janjgir News
जांजगीर चंपा

प्रशिक्षु SI अब संभालेंगे थाना-चौकी, जांजगीर-चांपा SP ने 2 माह के लिए सौंपा स्वतंत्र प्रभार, आदेश जारी

Chhattisgarh News
जांजगीर चंपा

Janjgir News: ‘एक दिन, एक घंटा, एक समय’ अभियान, कलेक्टर से लेकर अफसरों तक ने थामी झाड़ू

Janjgir News
जांजगीर चंपा

Janjgir Champa News: कैसे सुधरेगा रिजल्ट? तीन माह बीते, स्कूलों में नहीं पहुंची वोकेशनल कोर्स की किताबें

Chhattisgarh News
जांजगीर चंपा

गांधी जयंती के दिन शराब बेचने की तैयारी! देशी, अंग्रेजी बरामद, जांजगीर पुलिस ने किया खुलासा

janjgir accused arrested
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.