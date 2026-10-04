High-level bridge: जांजगीर को बड़ी सौगात, लीलागर नदी पर 8.31 करोड़ से बनेगा हाईलेवल ब्रिज

Lilagar River bridge: जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़-शिवरीनारायण क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन से जुड़ी बड़ी सौगात मिली है। बिलासपुर-रायगढ़ मार्ग पर मस्तूरी से मुलमुला के बीच लीलागर नदी के कुटीघाट में 8 करोड़ 31 लाख 83 हजार रुपए की लागत से उच्चस्तरीय पुल और पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाएगा। राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को इसके लिए 831.83 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। इस पुल के निर्माण से पामगढ़, शिवरीनारायण सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। खासकर बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आवागमन प्रभावित होने की समस्या से लोगों को राहत मिल सकेगी।