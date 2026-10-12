चंदेल वंश की कुलदेवी मां लहर की देवी: जहां वीर आल्हा ने अपने पुत्र इंदल की बलि देकर मां भगवती को किया प्रसन्न!

चंदेल वंश की कुलदेवी मां लहर की देवी (फोटो पत्रिका)
Ma Lahar Devi Temple:झांसी के सीपरी बाजार में स्थित मां लहर की देवी का मंदिर बुंदेलखंड की वीरगाथाओं, चंदेल वंश की परंपराओं और गहरी धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, मां लहर की देवी को चंदेल वंश के योद्धाओं की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता था। इस मंदिर का संबंध बुंदेलखंड के प्रसिद्ध वीर योद्धाओं आल्हा और ऊदल की गाथाओं से भी जुड़ा हुआ है।
बुंदेलखंड का इतिहास वीरता, शौर्य और अदम्य साहस की गाथाओं से समृद्ध रहा है। चंदेल शासकों के शासनकाल में इस क्षेत्र ने विशेष ऐतिहासिक पहचान प्राप्त की। वीर आल्हा और ऊदल की गाथाएं आज भी बुंदेलखंड की लोकसंस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, सीपरी बाजार स्थित माँ लहर की देवी मंदिर का संबंध चंदेल योद्धाओं की धार्मिक परंपराओं से है। माता को मनियादेवी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में राजा और योद्धा अपनी कुलदेवी को विशेष सम्मान देते थे तथा युद्ध अभियानों पर जाने से पहले उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे।
लोकगाथाओं के अनुसार, महोबा की मछला रानी का पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने अपहरण कर लिया था। अपनी पत्नी को मुक्त कराने के लिए वीर आल्हा और उनके भाई ऊदल ने ज्वाला सिंह के विरुद्ध युद्ध किया। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान ज्वाला सिंह ने आल्हा की सेना को पत्थर में बदल दिया था। ऐसी विकट परिस्थिति में आल्हा के गुरु अमरा ने अपनी विद्या से सेना को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आल्हा ने मां भगवती की आराधना की। इसी प्रसंग से मंदिर में इंदल के बलिदान की प्रसिद्ध लोककथा जुड़ी हुई है।
मां लहर की देवी मंदिर से जुड़ी सबसे चर्चित लोकगाथा आल्हा के पुत्र इंदल के बलिदान की है। स्थानीय मान्यता के अनुसार, युद्ध में विजय प्राप्त करने और मां भगवती का आशीर्वाद पाने के लिए आल्हा ने अपने पुत्र इंदल की बलि अर्पित की थी। कथा के अनुसार, मां भगवती आल्हा की भक्ति से प्रसन्न हुईं और उन्होंने इंदल को पुनः जीवनदान दिया। इसके बाद आल्हा ने राजा ज्वाला सिंह पर विजय प्राप्त की। लोकगाथा के एक अन्य प्रसंग के अनुसार, आगे चलकर इंदल का विवाह ज्वाला सिंह की पुत्री सुवापंखनी से हुआ। यह प्रसंग आज भी बुंदेलखंड की लोकपरंपराओं में त्याग, वीरता और देवी के प्रति अटूट श्रद्धा के प्रतीक के रूप में सुनाया जाता है। हालांकि, इस घटना का विवरण लोकगाथाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसे प्रमाणित ऐतिहासिक घटना नहीं माना जाना चाहिए।
मां लहर की देवी मंदिर परिसर में एक स्तंभ के आकार का पत्थर रखा हुआ है। स्थानीय मान्यता है कि इसी पत्थर पर वीर आल्हा ने अपने पुत्र इंदल की बलि दी थी। बताया जाता है कि पहले यह पत्थर परिसर में एक अन्य पत्थर के ऊपर रखा हुआ था, लेकिन अब इसे मंदिर के गर्भगृह के सामने रखा गया है। यह पत्थर मंदिर की लोकपरंपरा में विशेष महत्व रखता है। श्रद्धालुओं के लिए यह आल्हा-ऊदल की वीरगाथा और माँ भगवती के प्रति समर्पण की स्मृति से जुड़ा हुआ है।
मंदिर के नाम के पीछे भी एक रोचक स्थानीय मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में पहूज नदी की लहरें मंदिर के निकट स्थित पहाड़ी तक पहुंचती थीं। इसी मान्यता के आधार पर माता को लहर की देवी कहा जाने लगा। माता को मनिया देवी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर परिसर में भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस प्रकार मंदिर की धार्मिक पहचान माँ भगवती की उपासना के साथ-साथ अन्य धार्मिक परंपराओं से भी जुड़ी हुई है।
नवरात्रि के अवसर पर मां लहर की देवी मंदिर में विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिलता है। श्रद्धालु माता के दर्शन कर सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। मंदिर से जुड़ी मान्यताओं में माता के दिन के तीनों पहरों में अलग-अलग स्वरूपों में दर्शन देने की बात भी कही जाती है। स्थानीय धार्मिक परंपराओं के अनुसार, भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार माता को प्रसाद अर्पित करते हैं। नवरात्रि के दौरान पूजा-अर्चना और आरती मंदिर के धार्मिक वातावरण को विशेष बना देती हैं।
मां लहर की देवी मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की लोकस्मृतियों, धार्मिक परंपराओं और वीरगाथाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। चंदेल वंश की कुलदेवी के रूप में माता की स्थानीय मान्यता, आल्हा-ऊदल की वीरता, इंदल के बलिदान की लोककथा और मंदिर परिसर में मौजूद बलि का पत्थर इस स्थल को विशिष्ट पहचान देते हैं। मां लहर की देवी के प्रति श्रद्धा आज भी बुंदेलखंड की सांस्कृतिक चेतना और धार्मिक आस्था की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। यह मंदिर उस गौरवशाली लोकपरंपरा की याद दिलाता है, जिसमें वीरता, त्याग और आराध्य के प्रति समर्पण को विशेष स्थान दिया गया है।
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