चंदेल वंश की कुलदेवी मां लहर की देवी: जहां वीर आल्हा ने अपने पुत्र इंदल की बलि देकर मां भगवती को किया प्रसन्न!

मां लहर की देवी मंदिर से जुड़ी सबसे चर्चित लोकगाथा आल्हा के पुत्र इंदल के बलिदान की है। स्थानीय मान्यता के अनुसार, युद्ध में विजय प्राप्त करने और मां भगवती का आशीर्वाद पाने के लिए आल्हा ने अपने पुत्र इंदल की बलि अर्पित की थी। कथा के अनुसार, मां भगवती आल्हा की भक्ति से प्रसन्न हुईं और उन्होंने इंदल को पुनः जीवनदान दिया। इसके बाद आल्हा ने राजा ज्वाला सिंह पर विजय प्राप्त की। लोकगाथा के एक अन्य प्रसंग के अनुसार, आगे चलकर इंदल का विवाह ज्वाला सिंह की पुत्री सुवापंखनी से हुआ। यह प्रसंग आज भी बुंदेलखंड की लोकपरंपराओं में त्याग, वीरता और देवी के प्रति अटूट श्रद्धा के प्रतीक के रूप में सुनाया जाता है। हालांकि, इस घटना का विवरण लोकगाथाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसे प्रमाणित ऐतिहासिक घटना नहीं माना जाना चाहिए।