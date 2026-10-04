15 साल इंतजार के बाद ग्रामीणों ने खुद संभाली कमान, 5 घंटे में बना डाला नाले पर रास्ता

श्रमदान के बाद ग्रामीणों ने साफ कहा कि यह व्यवस्था स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने केवल बारिश के दौरान आवागमन की तत्काल परेशानी को कम करने के लिए यह रास्ता बनाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब 50 से अधिक लोग मिलकर सिर्फ पांच घंटे में नाले को पार करने का रास्ता तैयार कर सकते हैं तो प्रशासन 15 साल में पक्की पुलिया क्यों नहीं बना सका। उनका कहना है कि गांव के लोगों को हर साल इसी तरह जोखिम उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।