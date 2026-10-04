ओंकारेश्वर की नर्मदा का गहराई वाला राज खुला, 210 फीट नीचे मिले सिक्के और POP की प्रतिमाएं

यासिर हसीब ने बताया कि नीचे पानी बिलकुल साफ और निर्मल है। यहां छोटी-छोटी चट्टाने भी है जिन पर शैवाल और छोटे पौधे लगे हुए है। इन पत्थरों पर मड यानि कीचड़ भी नहीं है। नर्मदा की तलहटी में बड़ी मात्रा में सिक्के भी पड़े हुए है और पीओपी की कुछ प्रतिमाएं भी मिली, साथ ही मां नर्मदा को अर्पित की गई चुनरियां भी दिखी। इसके अलावा वहां और कुछ नहीं मिला।