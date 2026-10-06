अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा घटाने पर हाईकोर्ट का सवाल, ‘राज्य ने कोई दस्तावेज क्यों नहीं दिखाया?’

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसी फैसले का आधार जानना चाहा। कोर्ट का सवाल था कि सुरक्षा कम करने से पहले क्या कोई खतरे का आकलन किया गया था और अगर किया गया था तो उससे जुड़े कागजात कहां हैं। राज्य की ओर से अब तक ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिससे यह साफ हो सके कि सुरक्षा का स्तर कम करने का फैसला किस आधार पर लिया गया।