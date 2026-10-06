नंदीग्राम-रेजीनगर में वोटिंग के बीच अधीर रंजन का बड़ा बयान, बोले- ‘चुनाव आयोग पर से लोगों का भरोसा उठ गया’

कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल और सत्तारूढ़ दल के प्रभाव को लेकर लोगों के बीच चिंता है। हालांकि, अपने इस दावे के समर्थन में उन्होंने किसी खास घटना या सबूत का जिक्र नहीं किया।