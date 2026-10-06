SIR के खिलाफ विपक्ष के विरोध पर शमिक भट्टाचार्य का हमला, बोले- कौन कॉकरोच-कौन केकड़ा, जनता को कोई दिलचस्पी नहीं

Samik Bhattacharya: पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) विवाद को लेकर हो रहे विरोध को लेकर विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पर निशाना साधा है। कांग्रेस को परजीवी पार्टी बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग मुद्दों का सीधे सामना करने के बजाय पिछले दरवाजे से राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा शमिक भट्टाचार्य ने बंगाल में हो रहे विधानसभा उपचुनावों में नंदीग्राम और अल्पसंख्यक बहुल रेजीनगर दोनों सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है।