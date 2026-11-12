जिस नंदीग्राम ने ममता को सत्ता तक पहुंचाया, वही अब बना सियासी चुनौती; TMC के लिए क्यों बदल गया समीकरण?

नंदीग्राम आंदोलन से उभरने वाले प्रमुख नेताओं में शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल था। कभी ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने 2020 में TMC छोड़कर BJP का दामन थाम लिया। इसके बाद नंदीग्राम की राजनीति पूरी तरह बदल गई। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसे नंदीग्राम आंदोलन की राजनीतिक विरासत पर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। लेकिन चुनाव परिणाम ने उनकी राजनीतिक यात्रा में एक बड़ा मोड़ ला दिया। ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, TMC ने राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता को विधानसभा में प्रवेश के लिए उपचुनाव का सहारा लेना पड़ा।