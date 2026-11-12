जिस नंदीग्राम ने ममता को सत्ता तक पहुंचाया, वही अब बना सियासी चुनौती; TMC के लिए क्यों बदल गया समीकरण?

नंदीग्राम में TMC के लिए क्यों बदल गया समीकरण? फोटो सोर्स- IANS
Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC के लिए सत्ता की सबसे बड़ी राजनीतिक जमीन माना जाता था। 2007 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन ने ममता बनर्जी को राज्य की राजनीति के केंद्र में ला दिया था। इसी आंदोलन ने 2011 में 34 साल पुराने वाम मोर्चे के शासन को खत्म करने की उनकी राजनीतिक जमीन तैयार की। लेकिन समय के साथ यही नंदीग्राम अब TMC और ममता बनर्जी के लिए सियासी चुनौती और विडंबना का प्रतीक बन गया है।
हर साल 10 नवंबर को नंदीग्राम आंदोलन की याद में ‘नंदीग्राम दिवस’ या ‘शहीद दिवस’ मनाया जाता है। 2007 में भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में लोगों की मौत हुई थी। इस आंदोलन को ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर का निर्णायक मोड़ माना जाता है। हालांकि, इस साल नंदीग्राम दिवस को लेकर TMC की ओर से किसी बड़े आयोजन या प्रमुख कार्यक्रम की अनुपस्थिति पर सवाल उठे।
इस मुद्दे पर TMC विधायक और प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने नंदीग्राम आंदोलन के महत्व को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और नंदीग्राम से BJP नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने ममता बनर्जी को तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ मजबूत राजनीतिक मुद्दा दिया। करीब 10 हजार एकड़ कृषि भूमि को केमिकल हब के लिए अधिग्रहित किए जाने के विरोध ने किसानों और जमीन के अधिकार को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया।
ममता बनर्जी ने इसी दौर में ‘मा, माटी, मानुष’ का नारा दिया, जिसने 2011 के विधानसभा चुनाव में TMC के अभियान को नई धार दी। ग्रामीण बंगाल में किसानों और जमीन के अधिकार से जुड़े मुद्दों ने वाम मोर्चे की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक पकड़ को कमजोर कर दिया और आखिरकार TMC सत्ता में पहुंच गई।
नंदीग्राम आंदोलन से उभरने वाले प्रमुख नेताओं में शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल था। कभी ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने 2020 में TMC छोड़कर BJP का दामन थाम लिया। इसके बाद नंदीग्राम की राजनीति पूरी तरह बदल गई। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसे नंदीग्राम आंदोलन की राजनीतिक विरासत पर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। लेकिन चुनाव परिणाम ने उनकी राजनीतिक यात्रा में एक बड़ा मोड़ ला दिया। ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, TMC ने राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता को विधानसभा में प्रवेश के लिए उपचुनाव का सहारा लेना पड़ा।
नंदीग्राम की राजनीति का महत्व इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि यहां कभी वाम मोर्चे का दबदबा था, फिर TMC का प्रभाव मजबूत हुआ और अब BJP प्रमुख चुनौती के रूप में उभर चुकी है। नंदीग्राम को लेकर TMC की मौजूदा असहजता की एक वजह यह भी है कि इस आंदोलन की कहानी पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत के साथ-साथ उसके एक बड़े चुनावी झटके की याद भी दिलाती है। जिस आंदोलन ने ममता बनर्जी को सत्ता की राह दिखाई, उसी नंदीग्राम में उन्हें शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा।
इस लिहाज से नंदीग्राम ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बना हुआ है। यह वही जमीन है जिसने उन्हें एक आंदोलनकारी नेता से मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार और फिर पश्चिम बंगाल की सत्ता के केंद्र तक पहुंचाया। लेकिन आज यही नंदीग्राम यह भी दिखाता है कि लोकतांत्रिक राजनीति में मजबूत माने जाने वाले राजनीतिक समीकरण भी समय के साथ बदल सकते हैं।
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