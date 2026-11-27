पश्चिम बंगाल में खुलेंगे चार नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, फोटो सोर्स- एक्स ( @cmowbgov )
West Bengal Medical Colleges: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में चार नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए धनराशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। इसके साथ ही अस्पतालों में अमृत मेडिसिन सेंटर खोले जाएंगे, जहां कैंसर समेत गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों की महंगी दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने आसनसोल स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित अस्पताल में कैंसर केयर यूनिट का उद्घाटन भी किया।
अधिकारी ने कहा कि चार नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के लिए सरकार ने पहले ही बजट का प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा अस्पतालों में अमृत मेडिसिन सेंटर शुरू किए जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य कैंसर जैसी पुरानी और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को महंगी दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारियों के इलाज का खर्च निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर बड़ा आर्थिक बोझ डालता है।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में करीब 8.5 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इनमें से 6.5 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर हैं, जबकि बाकी लाभार्थियों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के जरिए इलाज की सुविधा मिल रही है।
अधिकारी ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर राज्य के स्वास्थ्य ढांचे और मरीजों के कल्याण की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिए जाने वाले भोजन के लिए तय राशि का उदाहरण देते हुए कहा कि यह राशि लंबे समय तक 56.40 रुपये प्रति मरीज थी। उनके मुताबिक, पिछली सरकार के दौरान मंत्रियों और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन मरीजों के भोजन के बजट में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अस्पताल में भर्ती प्रत्येक मरीज के भोजन का आवंटन बढ़ाकर 110 रुपये कर दिया है।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए दक्षिण भारत के राज्यों का रुख करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के भीतर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराकर इस स्थिति को बदलना चाहती है। प्रस्तावित चार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम होंगे। इससे चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ राज्य में मरीजों को बेहतर और सुलभ इलाज उपलब्ध कराने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
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