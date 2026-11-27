अधिकारी ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर राज्य के स्वास्थ्य ढांचे और मरीजों के कल्याण की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिए जाने वाले भोजन के लिए तय राशि का उदाहरण देते हुए कहा कि यह राशि लंबे समय तक 56.40 रुपये प्रति मरीज थी। उनके मुताबिक, पिछली सरकार के दौरान मंत्रियों और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन मरीजों के भोजन के बजट में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अस्पताल में भर्ती प्रत्येक मरीज के भोजन का आवंटन बढ़ाकर 110 रुपये कर दिया है।