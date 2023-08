छत्तीसगढ़ के इन जिलों में धल्लड़े से हो रही अवैध शराब की बिक्री, आबकारी व पुलिस विभाग नहीं दे रही ध्यान

छत्तीसगढ़ के इन जिलों में धल्लड़े से हो रही अवैध शराब की बिक्री, आबकारी व पुलिस विभाग नहीं दे रही ध्यान

कोंडागांवPublished: Aug 13, 2023 05:15:23 pm Submitted by: Khyati Parihar

Illegal liquor sale in CG: इन दिनों फिंगेश्वर थाना अन्तर्गत छुईहा व चरौदा में जगह-जगह महुआ शराब की अवैध रूप से बिक्री जोरों से चल रही है। दिनदहाड़े पिठ्ठु बैग में भरकर धमतरी, रायपुर शराब पहुंचाई जा रही है।

अवैध शराब की बिक्री

Illegal liquor sale in Chhattisgarh: छुईहा बेलर। इन दिनों फिंगेश्वर थाना अन्तर्गत छुईहा व चरौदा में जगह-जगह महुआ शराब की अवैध रूप से बिक्री जोरों से चल रही है। दिनदहाड़े पिठ्ठु बैग में भरकर धमतरी, रायपुर शराब पहुंचाई जा रही है। राजिम, नयापारा तो उनके लिए आम बात है। वहीं, राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त (Illegal liquor sale in the state)को घटारानी में भारी भीड़ रहेगी, उस लिहाज से अभी से अवैध रूप से शराब बेचने वाले स्टाक रख रहे हैं।