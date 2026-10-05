Kota : कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई, नगर निगम का संविदाकर्मी ₹10 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ ​पकड़ा गया, दूसरा फरार

Kota ACB : कोटा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कार्रवाई करते हुए नगर निगम कोटा के संविदाकर्मी अखिलेश मीणा को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार, संविदाकर्मी परिवादी से नगर निगम कोटा के बाहर रिश्वत की राशि लेते पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने रिश्वत की रकम बरामद की। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक रिश्वत की मांग किसी काम को करवाने के एवज में की गई थी। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। वहीं, कार्रवाई की भनक लगते ही दूसरा संविदाकर्मी आरोपी नरेश वर्मा मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।