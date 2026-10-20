सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, चलती एक्सप्रेस ट्रेन के लगेज कोच में उठा धुआं

गाड़ी संख्या 20156 सुबह 4:16 बजे सवाई माधोपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंची। सुबह 4:26 बजे प्रस्थान सिग्नल मिलने के बाद ट्रेन के पिछले हिस्से में लगे पावर कार में कार्यरत कर्मचारियों को धुआं और चिंगारी दिखाई दी। इस दौरान पावर कार का फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम (FSDS) सक्रिय हो गया। कर्मचारियों ने तत्काल ट्रेन मैनेजर को सूचना दी और अग्निशामक यंत्रों का उपयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया।