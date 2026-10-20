20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, चलती एक्सप्रेस ट्रेन के लगेज कोच में उठा धुआं

सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली-डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस के पावर कार में धुआं और चिंगारी दिखने से हड़कंप मच गया। रेलवे कर्मचारियों ने आग बुझाकर प्रभावित कोच अलग किया। वैकल्पिक बिजली व्यवस्था के बाद ट्रेन रवाना हुई।
less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Arvind Rao

Oct 20, 2026

sawai madhopur station averts major train

प्रभावित कोच को ट्रेन से अलग किया (पत्रिका फोटो)

Sawai Madhopur Railway Station: कोटा: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के अंतर्गत सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर 20 अक्टूबर को गाड़ी संख्या 20156 नई दिल्ली-डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस के जनरेटर सह लगेज कोच में धुआं दिखाई देने पर रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता से आवश्यक कार्रवाई करते हुए स्थिति को तत्काल नियंत्रित कर लिया। इस दौरान सभी यात्री और उनका सामान पूरी तरह सुरक्षित रहे।

पावर कार में धुआं और चिंगारी दिखाई दी

गाड़ी संख्या 20156 सुबह 4:16 बजे सवाई माधोपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंची। सुबह 4:26 बजे प्रस्थान सिग्नल मिलने के बाद ट्रेन के पिछले हिस्से में लगे पावर कार में कार्यरत कर्मचारियों को धुआं और चिंगारी दिखाई दी। इस दौरान पावर कार का फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम (FSDS) सक्रिय हो गया। कर्मचारियों ने तत्काल ट्रेन मैनेजर को सूचना दी और अग्निशामक यंत्रों का उपयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया।

प्रभावित कोच को ट्रेन से अलग किया

सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावित कोच को सुबह 4:35 बजे ट्रेन से अलग कर दिया गया। कोच में रखा सामान सुरक्षित रूप से सवाई माधोपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर उतार लिया गया। संबंधित अधिकारियों ने स्थिति की निगरानी करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं।

वैकल्पिक बिजली व्यवस्था के बाद ट्रेन रवाना

इसके बाद हेड-ऑन जनरेशन (HOG) प्रणाली के माध्यम से लोको से विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था कर ट्रेन को सुरक्षित रूप से आगे के लिए रवाना किया गया।

घटना की संयुक्त जांच के आदेश

घटना के कारणों का पता लगाने के लिए वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, कोटा ने संबंधित विभागों की संयुक्त जांच के आदेश दिए हैं। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए। रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से स्थिति सामान्य रही तथा सभी यात्री और उनका सामान सुरक्षित रहे।

जयपुर में मशहूर कैफे-रेस्टोरेंट के नाम पर धोखा! ऑर्डर किया नामी बेकरी का केक, मिला किसी और का

ये भी पढ़ें
jaipur online delivery fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Oct 2026 10:51 am

Published on:

20 Oct 2026 10:51 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, चलती एक्सप्रेस ट्रेन के लगेज कोच में उठा धुआं

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा अपडेट, आरोपियों को लेकर कोटा से मुंबई के लिए निकली पुलिस; पूछताछ में खुलेंगे राज

Tiger Shroff Firing Case
कोटा

Tiger Shroff Firing Case : एसपी कोटा तेजस्वनी गौतम का बड़ा खुलासा, जयपुर से भागने की फिराक में थे आरोपी

tiger shroff firing case sp kota tejaswani gautam big revelation
कोटा

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा अपडेट, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई पुलिस को सौंपे गए

tiger shroff firing case
कोटा

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, वारदात से पहले खरीदी बाइक, पुलिस से बचने के लिए बदली ट्रेन

kota police
कोटा

Tiger Shroff Attack Case: कोटा में पकड़े गए हमलावरों का क्या था प्लान? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Tiger Shroff Firing Case
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.