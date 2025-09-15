आज आ रहा है Apple का सबसे बड़ा iOS 26 अपडेट, जानें टॉप फीचर्स और इंस्टॉल करने का तरीका

iOS 26 Release Date and Time in India: एप्पल ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि उसका अगला बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 26 15 सितम्बर, 2025 से यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा। भारत में यह अपडेट लगभग रात 10:30 बजे IST के आसपास उपलब्ध होगा। इस बार का अपडेट कंपनी के हिसाब से अब तक के सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। इसमें नया डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बेस्ड फीचर्स और कई स्मार्ट टूल्स शामिल हैं। चलिए जानते हैं किसे टॉप फीचर्स, सपोर्टेड डिवाइस और आसानी से इंस्टॉल करने के तरीके के बारे में।