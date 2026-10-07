Baby Bath Toy खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, Cleveland Clinic से जानें जरूरी सलाह

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, जिन बाथ टॉय में छोटे छेद होते हैं, उनमें पानी अंदर जा सकता है। अगर यह पानी पूरी तरह बाहर नहीं निकलता है, तो खिलौने के अंदर नमी बनी रह सकती है। इससे खिलौने के अंदर फफूंद जम सकती है, जिसे बाहर से देख पाना हमेशा आसान नहीं होता। अगर खिलौने को दबाने पर उसमें से गंदा पानी या कोई अजीब पदार्थ निकलता है, तो माता पिता को ऐसे खिलौने का इस्तेमाल बच्चे के लिए नहीं करना चाहिए।