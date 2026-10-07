Baby Bath Toy खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, Cleveland Clinic से जानें जरूरी सलाह

Baby Bath Toy Safety (Representative Image) Image Credit Magnific
Bath Toy Safety: बच्चे को नहाते समय रोने से बचाने और उसका मन लगाने के लिए कई माता पिता बाथ टॉय का इस्तेमाल करते हैं। पानी में तैरने वाले रंग बिरंगे खिलौने बच्चों को नहाते समय व्यस्त रखते हैं और उनके लिए नहाने का समय भी मजेदार बनाते हैं। लेकिन क्या हर बाथ टॉय बच्चे के लिए सुरक्षित होता है? आइए जानते हैं कि बाथ टॉय खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस्तेमाल के दौरान किन बातों से बचना जरूरी है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, जिन बाथ टॉय में छोटे छेद होते हैं, उनमें पानी अंदर जा सकता है। अगर यह पानी पूरी तरह बाहर नहीं निकलता है, तो खिलौने के अंदर नमी बनी रह सकती है। इससे खिलौने के अंदर फफूंद जम सकती है, जिसे बाहर से देख पाना हमेशा आसान नहीं होता। अगर खिलौने को दबाने पर उसमें से गंदा पानी या कोई अजीब पदार्थ निकलता है, तो माता पिता को ऐसे खिलौने का इस्तेमाल बच्चे के लिए नहीं करना चाहिए।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, अगर बाथ टॉय से खराब बदबू आ रही है या उस पर काले या गहरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो यह मोल्ड होने का संकेत हो सकता है। कई बार फफूंद खिलौने के अंदर भी जमा हो सकती है और बाहर से दिखाई नहीं देती। अगर खिलौने के अंदर काफी ज्यादा मोल्ड जमा हो गया है और उसे ठीक से साफ करना संभव नहीं है, तो माता पिता को ऐसे खिलौने को फेंक देना चाहिए।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, बाथ टॉय को इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह सुखाना चाहिए। खिलौने में नमी जितनी देर रहेगी, मोल्ड बनने की संभावना उतनी ही बढ़ सकती है। इसलिए माता पिता को खिलौने को इस्तेमाल के बाद पानी से निकालकर ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वह अच्छी तरह सूख सके। खिलौने की सफाई करते समय उसके पैकेट या कंपनी की ओर से दिए गए निर्देशों का भी ध्यान रखना चाहिए।
अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP) के मुताबिक, खिलौना खरीदते समय उस पर लिखी उम्र और सेफ्टी चेतावनी जरूर देखनी चाहिए। हर खिलौना हर उम्र के बच्चे के लिए सही नहीं होता। उम्र के हिसाब से दी गई जानकारी से माता पिता को अपने बच्चे के लिए सही खिलौना चुनने में मदद मिलती है।
अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP) के अनुसार, छोटे बच्चों के खिलौनों में ऐसे हिस्से नहीं होने चाहिए जिन्हें बच्चा आसानी से निकालकर मुंह में डाल सके। छोटे हिस्से बच्चे के गले में फंस सकते हैं और दम घुटने का खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए माता पिता को बाथ टॉय खरीदते समय देखना चाहिए कि उसमें कोई छोटा या आसानी से निकलने वाला हिस्सा तो नहीं है।
अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP) के मुताबिक, खिलौना मजबूत होना चाहिए और आसानी से टूटना नहीं चाहिए। बहुत पतला प्लास्टिक टूटने पर नुकीले किनारे बना सकता है, जिससे बच्चे को चोट लग सकती है। इसलिए माता पिता को खिलौना खरीदते समय उसकी बनावट और मजबूती को जरूर देखना चाहिए।
अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP ) के अनुसार, खिलौना खरीदने से पहले पैकेट पर दी गई उम्र, चेतावनी और इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी पढ़ना जरूरी है। इससे माता पिता को पता चलता है कि खिलौना किस उम्र के बच्चे के लिए बनाया गया है और उसे इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है।
डिस्क्लेमर: यह कंटेंट इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के आधार पर लिखा गया है। बच्चों के लिए बाथ टॉय खरीदते या इस्तेमाल करते समय माता पिता सुरक्षा से जुड़े निर्देश जरूर पढ़ें।
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