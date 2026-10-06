क्या ड्राय ब्रशिंग से त्वचा की गंदगी और डेड स्किन हटती है? Cleveland Clinic से जानें

Skin Exfoliation: स्किन केयर से जुड़े नए नए तरीके आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक ड्राय ब्रशिंग (Dry Brushing) भी है। इसमें सूखी त्वचा पर ब्रश की मदद से एक्सफोलिएशन किया जाता है, जिससे त्वचा की ऊपरी परत पर मौजूद डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद मिल सकती है। इससे त्वचा कुछ समय के लिए ज्यादा मुलायम और चमकदार दिखाई दे सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं ड्राय ब्रशिंग क्या है, इसे करने का सही तरीका क्या है और इसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।