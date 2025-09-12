Hindi Diwas Kavita: ‘मधुर-मधुर मेरे दीपक जल’ हिंदी दिवस के मौके पर याद करें उन कवियों को, जिनकी कविताएं आज भी जीवंत हैं

Hindi Diwas Kavita: हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे देश में उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर भाषा की आत्मा उसके साहित्य में बसती है, और हिंदी की आत्मा उसकी कविताओं में। यह दिन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उस समृद्ध विरासत को याद करने का अवसर है, जिसे भारत के महान कवियों ने शब्दों में संजोया है।कविताओं की पंक्तियां सिर्फ काव्य नहीं, बल्कि भावनाओं की मशाल हैं, जो हमारी चेतना को रोशन करती हैं। तो इस विशेष अवसर पर आइए, याद करते हैं देश के कुछ शानदार साहित्यकारों को, जिनकी कविताओं को आज भी लोग पढ़ते हैं और सराहना करते हैं।