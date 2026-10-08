Welcome के उदय शेट्टी से Parinda के अन्ना तक, नाना पाटेकर के 5 यादगार लुक

Nana Patekar Movies (screenshot) image credit instagram/shemaroocomedy and imdb
Nana Patekar Movies: भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। नाना पाटेकर उन कलाकारों में शामिल रहे, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से फिल्मी दुनिया में अलग पहचान बनाई। पर्दे पर उनका अंदाज कभी गंभीर और रौबदार नजर आया, तो कभी उन्होंने अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया। उनके कई किरदार ऐसे रहे, जिनका लुक, अंदाज और बोलने का तरीका आज भी लोगों को याद है। आइए नजर डालते हैं नाना पाटेकर की 5 ऐसी फिल्मों पर, जिनमें उनके किरदार और लुक ने खास पहचान बनाई।
वेलकम में नाना पाटेकर ने उदय शेट्टी का किरदार निभाकर कॉमेडी में भी अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म में उनका किरदार गैंगस्टर का था, लेकिन इसे मजेदार अंदाज में पेश किया गया। उनके खास एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका और पहनावे ने उदय शेट्टी के किरदार को यादगार बना दिया। अनिल कपूर के मजनू भाई के साथ उनकी जोड़ी और दोनों की नोकझोंक को दर्शकों ने खूब पसंद किया।
फिल्म में वह ज्यादातर डार्क कलर के फॉर्मल सूट, ब्लेजर और स्टाइलिश शर्ट में नजर आए। काला चश्मा उनके लुक का खास हिस्सा था। गले और हाथों में पहनी सोने की चेन और अंगूठियां उनके किरदार के दबदबे को दिखाती थीं। छोटे-छोटे बाल और मूंछें उनके गंभीर और दबंग अंदाज के साथ अच्छी तरह मेल खाती थीं।
2010 में आई फिल्म राजनीति में नाना पाटेकर ने बृज गोपाल का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका लुक एक अनुभवी और गंभीर राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर नजर आता है। सादा पहनावा, शांत हावभाव और गंभीर व्यक्तित्व उनके किरदार की पहचान बनते हैं। उनका यह अंदाज फिल्म की राजनीतिक कहानी के साथ अच्छी तरह मेल खाता है।
फिल्म में वह ज्यादातर सफेद या हल्के रंग के सादे कुर्ते पायजामे में नजर आए। कुछ दृश्यों में उन्होंने बंद गले की जैकेट भी पहनी। उनके सफेद-काले बाल और चेहरे पर दाढ़ी मूंछ उनके किरदार को गंभीर लुक देते हैं।
1989 में आई फिल्म परिंदा में नाना पाटेकर ने गैंगस्टर अन्ना का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका लुक गंभीर और रौबदार नजर आता है। चेहरे के हावभाव और शांत लेकिन सख्त अंदाज ने उनके किरदार को प्रभावशाली बनाया। अन्ना की भूमिका में उनके अभिनय को काफी सराहा गया और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला।
फिल्म प्रहार द फाइनल अटैक में नना पाटेकर मेजर चौहान के किरदार में नजर आए। सैन्य अधिकारी के रूप में उनका लुक अनुशासन और सख्ती को दिखाता है। वर्दी, गंभीर एक्सप्रेशन और सख्त व्यक्तित्व ने इस किरदार को पर्दे पर प्रभावी बनाया। फिल्म में उनका हेयरकट छोटा और फौजी अंदाज वाला था, जो उनके किरदार के साथ अच्छी तरह मेल खाता था। इस फिल्म से नाना पाटेकर का जुड़ाव सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने इसका निर्देशन भी किया था।
1996 की फिल्म अग्निसाक्षी में नाना पाटेकर ने विश्वनाथ का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका अंदाज काफी गंभीर और डरावना नजर आया। चेहरे के भाव और शांत लेकिन खतरनाक व्यक्तित्व ने इस किरदार के प्रभाव को और बढ़ाया। विश्वनाथ की भूमिका नाना पाटेकर के उन किरदारों में शामिल है, जिनमें उनके अभिनय का एक अलग और गंभीर रूप देखने को मिला।
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