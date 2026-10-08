Welcome के उदय शेट्टी से Parinda के अन्ना तक, नाना पाटेकर के 5 यादगार लुक

Nana Patekar Movies: भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। नाना पाटेकर उन कलाकारों में शामिल रहे, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से फिल्मी दुनिया में अलग पहचान बनाई। पर्दे पर उनका अंदाज कभी गंभीर और रौबदार नजर आया, तो कभी उन्होंने अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया। उनके कई किरदार ऐसे रहे, जिनका लुक, अंदाज और बोलने का तरीका आज भी लोगों को याद है। आइए नजर डालते हैं नाना पाटेकर की 5 ऐसी फिल्मों पर, जिनमें उनके किरदार और लुक ने खास पहचान बनाई।