शैंपू में सल्फेट क्यों डाला जाता है और क्या इससे बाल झड़ते हैं? किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, Healthline से जानें

Hair Care Tips: शैंपू बालों को साफ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर शैंपू हर किसी के बालों के लिए सही हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ शैंपू बालों से तेल और गंदगी अच्छी तरह साफ करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बालों या स्कैल्प पर इनका असर रूखेपन या जलन के रूप में दिख सकता है। खासकर अगर बाल पहले से रूखे हैं या झड़ने लगे हैं, तो शैंपू चुनते समय थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं शैंपू से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।