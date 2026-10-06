6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

शैंपू में सल्फेट क्यों डाला जाता है और क्या इससे बाल झड़ते हैं? किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, Healthline से जानें

Hair Care:बालों के लिए सही शैंपू चुनना क्यों जरूरी है और सल्फेट वाले शैंपू का इस्तेमाल कब सावधानी से करना चाहिए, हेल्थलाइन, क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक से जानें।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Oct 06, 2026

Shampoo, Hair Loss, Sulfate Free Shampoo

Hair Care Tips (Representative Image) Image Credit Magnific

Hair Care Tips: शैंपू बालों को साफ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर शैंपू हर किसी के बालों के लिए सही हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ शैंपू बालों से तेल और गंदगी अच्छी तरह साफ करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बालों या स्कैल्प पर इनका असर रूखेपन या जलन के रूप में दिख सकता है। खासकर अगर बाल पहले से रूखे हैं या झड़ने लगे हैं, तो शैंपू चुनते समय थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं शैंपू से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

शैंपू में सल्फेट क्या होता है?

हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, सल्फेट शैंपू में इस्तेमाल होने वाला एक तरह का क्लीनिंग एजेंट है। यह बालों से तेल और गंदगी हटाने में मदद करता है और शैंपू में झाग भी बनाता है।

क्या सल्फेट वाला शैंपू सभी के लिए खराब है?

हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, सल्फेट वाला शैंपू हर किसी के लिए खराब हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बाल पहले से रूखे, पतले या संवेदनशील हैं, तो सल्फेट ज्यादा प्राकृतिक तेल हटा सकता है और बालों में रूखापन बढ़ सकता है।संवेदनशील स्कैल्प वाले कुछ लोगों को इससे जलन या खुजली भी हो सकती है। ऐसे में सल्फेट फ्री शैंपू इस्तेमाल करना एक विकल्प हो सकता है।

क्या सल्फेट से बाल झड़ते हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, सल्फेट कुछ लोगों के स्कैल्प में जलन पैदा कर सकते हैं और बालों को टूटने के लिए ज्यादा संवेदनशील बना सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सल्फेट हर व्यक्ति में सीधे बाल झड़ने की वजह बनता है। बाल झड़ने के पीछे उम्र, आनुवंशिक कारण, कुछ स्वास्थ्य समस्याएं, दवाओं का असर और तेजी से वजन कम होना जैसी कई वजहें हो सकती हैं।

बाल झड़ रहे हैं तो कैसा शैंपू चुनें?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, कोई भी शैंपू बाल झड़ने की असली वजह का इलाज नहीं करता। हालांकि, ऐसा शैंपू चुना जा सकता है जो बालों और स्कैल्प के लिए ज्यादा कठोर न हो। बाल झड़ने की समस्या में मॉइस्चराइजिंग शैंपू इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

शैंपू के बाद कंडीशनर लगाना क्यों जरूरी है?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, शैंपू बालों से गंदगी और अतिरिक्त तेल हटाता है, लेकिन इससे बालों का प्राकृतिक तेल भी कम हो सकता है। कंडीशनर बालों को मुलायम रखने और ब्रश करने, हीट और धूप से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है। खासकर लंबे बालों में कंडीशनर का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है।

बालों को कितनी बार शैंपू करना चाहिए?

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, सभी लोगों के लिए बाल धोने का एक जैसा नियम नहीं है। यह बालों और स्कैल्प में बनने वाले तेल और बालों की जरूरत पर निर्भर करता है। अगर स्कैल्प ज्यादा ऑयली है तो बालों को ज्यादा बार धोने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं बहुत ज्यादा शैंपू करने से कुछ लोगों के बाल रूखे हो सकते हैं। इसलिए अपने बालों और स्कैल्प की जरूरत के हिसाब से शैंपू करना बेहतर है।

बहुत कम शैंपू करना भी सही नहीं है

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, अगर स्कैल्प को नियमित रूप से साफ नहीं किया जाए तो वहां तेल और मृत त्वचा जमा हो सकती है। इससे डैंड्रफ, खुजली या स्कैल्प में जलन जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए बालों को बहुत लंबे समय तक बिना धोए रखना भी सही नहीं है।

बाल झड़ रहे हैं तो सिर्फ शैंपू बदलना काफी नहीं

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, अगर बाल सामान्य से ज्यादा झड़ रहे हैं तो सिर्फ शैंपू बदलने पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बाल झड़ने की वजह पता करना जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर बाल लगातार ज्यादा झड़ रहे हैं या बालों की मोटाई कम होती जा रही है, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।

हीट का इस्तेमाल कम करें

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, बहुत ज्यादा गर्म हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लिंग आयरन का इस्तेमाल बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बालों के टूटने की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए इन चीजों का इस्तेमाल कम करें और बालों की नमी बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Hair Care Tips: हफ्ते में कितनी बार शैंपू करना चाहिए? जानिए ऑयली, ड्राई और घुंघराले बालों को धोने का सही तरीका

ये भी पढ़ें
Oily Scalp Ke Liye Shampoo, Curly Hair Shampoo Tips

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Oct 2026 03:46 pm

Published on:

06 Oct 2026 03:40 pm

Hindi News / Lifestyle News / शैंपू में सल्फेट क्यों डाला जाता है और क्या इससे बाल झड़ते हैं? किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, Healthline से जानें

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

सर्दियों में स्किन को रूखा होने से बचाना है तो न करें ये गलतियां, Cleveland Clinic से जानें स्किन केयर टिप्स

Winter Skin Care, Dry Skin Care
लाइफस्टाइल

क्या ड्राय ब्रशिंग से त्वचा की गंदगी और डेड स्किन हटती है? Cleveland Clinic से जानें

Dry Brushing, Skin Exfoliation
लाइफस्टाइल

पहली जंगल सफारी को बनाना है यादगार? जानें सही समय से लेकर बुकिंग तक जरूरी बातें 

India Safari, Wildlife Safari
लाइफस्टाइल

जीरा खरीदते समय असली है या मिलावटी, कैसे करें पहचान? FSSAI के इन आसान टिप्स से करें जांच

Cumin Adulteration, Cumin Adulteration Test
लाइफस्टाइल

पुदीना, धनिया और करी पत्ता को लंबे समय तक फ्रेश रखने के टिप्स, ऐसे करें स्टोर

Mint Storage Tips, Coriander Storage Tips,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.