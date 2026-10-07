Silk Pillowcase: क्या सच में बालों का Frizz और Breakage कम करता है? Healthline से जानें 

Silk Pillowcase के फायदे? (representative image) image credit Magnific
Hair Breakage: बालों की देखभाल के लिए अक्सर लोग तेल, शैंपू और कंडीशनर पर ध्यान देते हैं, लेकिन रात में सिर के नीचे इस्तेमाल होने वाले तकिए पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। तकिए का कपड़ा भी बालों पर असर डाल सकता है। सोते समय बालों की तकिए से रगड़ होने पर वे उलझ सकते हैं और टूटने की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में सिल्क का तकिया कवर बालों के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। लेकिन क्या यह सच में बालों का रूखापन और टूटना कम करने में मदद करता है? आइए जानते हैं।
हेल्थलाइन (Healthline) के मुताबिक, सिल्क के तकिया कवर की सतह काफी चिकनी होती है। इससे बालों और तकिए के बीच रगड़ कम हो सकती है। कम रगड़ की वजह से बालों में होने वाली उलझन और रगड़ से होने वाला नुकसान कम होने में मदद मिल सकती है।
हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, सिल्क की चिकनी सतह बालों को तकिए पर आसानी से फिसलने देती है। इससे बालों के उलझने और रगड़ से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है। इसी वजह से कुछ लोगों को सिल्क का तकिया कवर इस्तेमाल करने के बाद बाल कम उलझे हुए महसूस हो सकते हैं। हालांकि, इसे बालों का रूखापन दूर करने का पक्का इलाज नहीं माना जा सकता। बालों का रूखापन कई दूसरी वजहों से भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ तकिए का कवर बदलने से हर व्यक्ति में एक जैसा असर दिखे, यह जरूरी नहीं है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, सोते समय बालों और पलकों का तकिए से बार बार रगड़ खाना उनके टूटने या नुकसान का एक कारण हो सकता है। इसी वजह से सिल्क या सैटिन के तकिया कवर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसकी सतह बालों को कम रगड़ के साथ फिसलने देती है। ध्यान दें, इसका मतलब यह नहीं है कि सिल्क का तकिया कवर बालों का झड़ना रोक देता है। यह सिर्फ रगड़ से होने वाले टूटने या नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है।
हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, सिल्क का तकिया कवर सूती कपड़े की तुलना में बालों और त्वचा से कम नमी सोख सकता है। इसलिए खासकर सूखे बालों वाले लोगों को इससे कुछ फायदा महसूस हो सकता है। लेकिन इसे बालों में नमी बनाए रखने का पक्का उपाय नहीं माना जाना चाहिए। बालों की स्थिति पर शैंपू, बालों की देखभाल, मौसम और बालों की अपनी बनावट जैसी कई चीजों का असर पड़ता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, बाल या पलकें झड़ने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। सिर्फ तकिए से होने वाली रगड़ को इसका एक कारण माना जा सकता है, लेकिन हर तरह के बाल झड़ने की वजह यह नहीं होती। इसलिए अगर बाल लगातार ज्यादा झड़ रहे हैं या बालों की मोटाई तेजी से कम हो रही है, तो सिर्फ सिल्क के तकिया कवर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में बालों के झड़ने की असली वजह जानना जरूरी है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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