Silk Pillowcase: क्या सच में बालों का Frizz और Breakage कम करता है? Healthline से जानें 

हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, सिल्क की चिकनी सतह बालों को तकिए पर आसानी से फिसलने देती है। इससे बालों के उलझने और रगड़ से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है। इसी वजह से कुछ लोगों को सिल्क का तकिया कवर इस्तेमाल करने के बाद बाल कम उलझे हुए महसूस हो सकते हैं। हालांकि, इसे बालों का रूखापन दूर करने का पक्का इलाज नहीं माना जा सकता। बालों का रूखापन कई दूसरी वजहों से भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ तकिए का कवर बदलने से हर व्यक्ति में एक जैसा असर दिखे, यह जरूरी नहीं है।