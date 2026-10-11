White Ethnic Wear Styling Tips: सफेद एथनिक वियर में दिखना है स्टाइलिश? चूड़ियों से लेकर हेयरस्टाइल तक फॉलो करें ये टिप्स 

White Ethnic Wear Styling Tips (representative image) image credit chatgpt
Navratri Styling Tips: नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान कई लोग हर दिन के शुभ रंग के हिसाब से कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसे ही नवरात्रि के दूसरे दिन सफेद रंग के कपड़े पहनने का महत्व है। लेकिन सफेद रंग के कपड़े कई बार काफी सिंपल लगते हैं और समझ नहीं आता कि इन्हें फेस्टिव लुक कैसे दें। ऐसे में अगर आपके पास भी सफेद कुर्ती, सूट या कोई सिंपल एथनिक आउटफिट है, लेकिन आप उसे स्टाइलिश बनाने का तरीका ढूंढ रही हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ आसान टिप्स अपनाकर अपने सिंपल सफेद आउटफिट को भी खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे सकती हैं। आइए जानते हैं सफेद एथनिक वियर को स्टाइल करने के कुछ आसान तरीके।
अगर आपके पास प्लेन सफेद कुर्ती या सूट है, तो उसके साथ रंगीन दुपट्टा पहनकर लुक में बदलाव ला सकती हैं। लाल, गुलाबी, हरा या मल्टीकलर प्रिंट वाला दुपट्टा सफेद आउटफिट के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकता है। फेस्टिव लुक के लिए गोटा पट्टी, कढ़ाई या हल्की चमक वाला दुपट्टा चुनें। दुपट्टे को एक कंधे पर पिन करें या दोनों कंधों पर इस तरह रखें कि उसका डिजाइन साफ नजर आए।
सफेद आउटफिट के साथ ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर जूलरी अच्छी लगती है। आप इसके साथ बड़े झुमके, सिल्वर नेकलेस या हाथों में चूड़ियां पहन सकती हैं। अगर आपकी कुर्ती का गला पहले से कढ़ाई वाला है, तो भारी नेकलेस की जगह सिर्फ झुमके पहनना बेहतर रहेगा। इससे आपका लुक ज्यादा भरा हुआ नहीं लगेगा और जूलरी भी अच्छी तरह नजर आएगी।
सफेद रंग के साथ मोती की जूलरी का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है। आप मोती वाले झुमके, छोटी माला या ब्रेसलेट भी पहन सकती हैं। यह स्टाइल खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छा है, जिन्हें ज्यादा चमकदार या भारी जूलरी पसंद नहीं है।
कई बार आउटफिट वही रहता है, लेकिन हेयरस्टाइल बदलने से पूरा लुक अलग दिखाई देने लगता है। सफेद एथनिक सूट, कुर्ती या साड़ी के साथ खुले हल्के कर्ल्स, हाफ अप हाफ डाउन हेयरस्टाइल या लो बन अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप पारंपरिक लुक चाहती हैं, तो बन में गजरा लगा सकती हैं। वहीं, गरबा नाइट में डांस करने का प्लान है, तो बालों को चोटी या पोनीटेल में बांधना ज्यादा अच्छा रहेगा।
सफेद आउटफिट के साथ कढ़ाई वाली जूतियां, मोजड़ी या छोटी एथनिक पोटली आपके लुक को पूरा कर सकती हैं। अगर आपने रंगीन दुपट्टा पहना है, तो उसी से मिलता-जुलता रंग जूतियों या बैग में चुन सकती हैं। इससे पूरा लुक एक-दूसरे से मैच करता हुआ नजर आएगा। गरबा या डांडिया के लिए ऐसी फुटवियर चुनें, जिसमें आप आसानी से चल और डांस कर सकें।
सफेद सूट के साथ हाथों में चूड़ियां पहनने से आउटफिट को फेस्टिव टच मिलता है। आप लाल, हरी या गोल्डन चूड़ियों को सफेद ड्रेस के साथ मैच कर सकती हैं। अगर आपको सिंपल लुक पसंद है, तो दोनों हाथों में कुछ पतली चूड़ियां पहनें। वहीं, गरबा या डांडिया नाइट के लिए रंगीन चूड़ियों के साथ एक या दो कंगन भी पहन सकती हैं। कोशिश करें कि चूड़ियों का रंग दुपट्टे या जूतियों से मेल खाता हो।
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