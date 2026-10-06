सर्दियों में स्किन को रूखा होने से बचाना है तो न करें ये गलतियां, Cleveland Clinic से जानें स्किन केयर टिप्स

Dry Skin Care: पर्वतीय और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की ठंड और मौसम बदलने की शुरुआत हो गई है। वहीं मैदानी इलाकों में भी सुबह और शाम के समय ठंड महसूस होने लगी है, जबकि दिन में गर्मी अभी बनी हुई है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ इसका असर त्वचा पर भी दिखने लगेगा। ठंडी और कम नमी वाली हवा से स्किन रूखी और खिंची हुई लग सकती है। ऐसे में ठंड बढ़ने से पहले ही त्वचा की देखभाल शुरू करना बेहतर है। आइए जानते हैं सर्दियों में स्किन को ड्राय होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए।