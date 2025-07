Expressway Up: आगरा-लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तक बनेगा ₹4776 करोड़ का ग्रीनफील्ड लिंक

परियोजना से संबंधित संरचनात्मक विवरण

इस परियोजना के तहत कुल 02 दीर्घ सेतु, 20 लघु सेतु, 60 बॉक्स कल्वर्ट, 21 एलवीयूपी (Low Volume Under Pass), 16 एसवीयूपी (Small Vehicular Under Pass), 08 वीयूपी (Vehicular Under Pass), 02 रेलवे ओवरब्रिज, 06 फ्लाईओवर और 05 इंटरचेंजेज का निर्माण प्रस्तावित है।