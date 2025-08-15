LU Teachers to Protest: डिग्री कॉलेज शिक्षक करेंगे आंदोलन – शोध से वंचित करने के फैसले के खिलाफ लुआक्टा का मोर्चा

लविवि से संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों का कहना है कि अकादमिक काउंसिल ने बिना विरोध यूजीसी की गाइडलाइन को पास कर दिया, जिससे स्नातक शिक्षकों को शोध कार्य से बाहर कर दिया गया है। कुलपति मनुका खन्ना पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने शिक्षक संगठनों की आपत्तियों को अनदेखा कर निर्णय को लागू किया। लुआक्टा ने घोषणा की है कि कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा और कार्य परिषद की बैठक के दिन धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।