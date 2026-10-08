लखनऊ में बैरिकेडिंग और डायवर्जन से बढ़ी परेशानी, रास्ता खुला मिले तो समझिए किस्मत अच्छी है

लखनऊ में वीआईपी मूवमेंट का असर केवल मुख्य सड़क तक सीमित नहीं रहता। एक प्रमुख मार्ग पर यातायात रोके जाने के बाद उसका दबाव आसपास की सड़कों पर पहुंच जाता है। देखते ही देखते छोटे-बड़े चौराहों पर वाहनों की कतार लग जाती है। ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों, स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल जाने वाले लोगों के लिए स्थिति और गंभीर हो सकती है। जाम में एंबुलेंस के फंसने की आशंका भी चिंता बढ़ाती है। ऐसे में लोगों की मांग है कि सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित किए बिना ट्रैफिक प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था हो, जिससे वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम लोगों को कम से कम समय तक रोका जाए।