4 IPS Transfer: यूपी में चार IPS अफसरों का तबादला – विक्रांत वीर और आशीष श्रीवास्तव को मिली नई जिम्मेदारी

आईपीएस विक्रांत वीर (2014 बैच) उत्तर प्रदेश के होनहार और तेज तर्रार अधिकारियों में गिने जाते हैं। वे पहले कई जिलों में बतौर एसपी उत्कृष्ट कार्य कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में अपराध नियंत्रण और सामुदायिक पुलिसिंग की कई पहले शुरू की गईं। डीजीपी मुख्यालय में रहते हुए उन्होंने पुलिस मॉडर्नाइजेशन से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। वहीं आईपीएस आशीष श्रीवास्तव (2013 बैच) ने लखनऊ में डीसीपी सेंट्रल रहते हुए कई महत्वपूर्ण कानून-व्यवस्था के मसलों को संवेदनशीलता और सख्ती दोनों के साथ संभाला। श्रीवास्तव को अब सुरक्षा मुख्यालय में पदस्थापित किया गया है, जहां वीआईपी प्रोटेक्शन और महत्वपूर्ण आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी होगी।