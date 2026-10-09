यूपी कैबिनेट बैठक आज: विकास, कानून व्यवस्था और जनकल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। कश्यप के अनुसार, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने, अपराध पर नियंत्रण और सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कैबिनेट में अनेक फैसले लिए जाने हैं।