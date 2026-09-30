‘राम अमीरों के और शिव गरीबों के भगवान’, तेलंगाना CM के बयान पर भड़के बाबा रामदेव, दिया करारा जवाब

Baba Ramdev Statement on CM Revanth Reddy: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भगवान राम और भगवान शिव को लेकर दिए गए बयान पर योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया दी है। रामदेव ने कहा है कि सनातन धर्म युगों से है और हमेशा रहेगा। बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जाति, वर्ग और समुदाय के आधार पर सनातन धर्म में फूट डालने का काम किया है। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर और दक्षिण भारत की धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भगवान राम को राजनीतिक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।