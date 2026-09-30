30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मथुरा

‘राम अमीरों के और शिव गरीबों के भगवान’, तेलंगाना CM के बयान पर भड़के बाबा रामदेव, दिया करारा जवाब

Baba Ramdev Statement: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर योग गुरु बाबा रामदेव ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने देवी देवताओं को अमीर और गरीब में बांटने वालों को सनातन विरोधी बताया है।
2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Mohsina Bano

Sep 30, 2026

Baba Ramdev

Baba Ramdev (Photo-ANI)

Baba Ramdev Statement on CM Revanth Reddy: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भगवान राम और भगवान शिव को लेकर दिए गए बयान पर योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया दी है। रामदेव ने कहा है कि सनातन धर्म युगों से है और हमेशा रहेगा। बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जाति, वर्ग और समुदाय के आधार पर सनातन धर्म में फूट डालने का काम किया है। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर और दक्षिण भारत की धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भगवान राम को राजनीतिक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।

सनातन में फूट डालने की कोशिश- बाबा रामदेव

रेवंत रेड्डी के इसी बयान पर बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोगों ने जाति, वर्ग और समुदाय के आधार पर सनातन में भेद पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अब यह दावा किया जा रहा है कि राम अमीरों के देवता हैं और शिव गरीबों के देवता हैं। योग गुरु ने स्पष्ट किया कि हमारे देवी-देवताओं में कोई भी अंतर नहीं है। राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्ण या रुक्मिणी कृष्ण, इन सभी में कोई भेद नहीं है।

‘भगवान के नाम पर भ्रम न फैलाएं’

बाबा रामदेव ने कहा कि सनातन युगों से मौजूद है और आने वाले युगों तक भी रहेगा। अपने बयान के अंत में बाबा रामदेव ने सभी राजनेताओं और लोगों से अपील करते हुए कहा कि, "कम से कम भगवान के नाम पर तो समाज में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। भगवान सबके हैं और उन्हें अमीर या गरीब में बांटकर देखना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी बांटने वाली सोच रखते हैं, वे पूरी तरह से सनातन धर्म के विरोधी हैं।"

रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था

रेवंत रेड्डी ने अपने बयान में कहा था कि, "दक्षिण भारत में लोग भगवान शिव को मानते हैं, जबकि उत्तर भारत में भगवान राम की भक्ति की जाती है। उन्होंने खुद को द्रविड़ और उत्तर भारत के लोगों को आर्य बताते हुए धार्मिक पहचान का जिक्र किया था। उन्होंने सवाल किया था कि BJP और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंचों से ‘जय श्री राम’ का नारा तो सुनाई देता है, लेकिन ‘हर हर महादेव’ का नारा क्यों नहीं लगाया जाता। जब हम ‘हर हर महादेव’ कहते हैं, तो उन्हें यह पसंद नहीं आता।"

उनके इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने रेवंत रेड्डी पर भगवान राम और शिव को उत्तर और दक्षिण के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस की ओर से कहा गया कि रेवंत रेड्डी का बयान भगवान राम के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर था।

‘सौरभ की मां ने कहा- मुस्कान बोली थी, कभी बेटे का चेहरा नहीं देखने दूंगी’, जानिए सौरभ के परिवार ने फैसले से पहले क्या कहा?

ये भी पढ़ें
meerut saurabh murder case, Blue Drum Case, Muskan Rastogi, Crime News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

स्वामी रामदेव

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2026 06:22 pm

Published on:

30 Sept 2026 05:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / ‘राम अमीरों के और शिव गरीबों के भगवान’, तेलंगाना CM के बयान पर भड़के बाबा रामदेव, दिया करारा जवाब

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

BJP MLA को जान से मारने की धमकी, पाकिस्तान से आया धमकी भरा कॉल

BJP MLA rajesh chaudhary
मथुरा

माहेश्वरी महासभा चुनाव 20 सितंबर को, 1,027 मतदाता चुनेंगे समाज का नया नेतृत्व

देशभर के 1,027 मतदाता करेंगे मतदान, पांच केंद्रों पर होगा 31 वें सत्र के लिए चुनाव (फोटो सोर्स : फाइल फोटो/ Ritesh Singh )
मथुरा

मध्यरात्रि 12 बजे जन्मे श्रीकृष्ण, मथुरा में जश्न, दर्शन के बाद महिला बोली- सब कान्हा की माया है, इंसान में इतनी ताकत कहां

krishna janmashtami mathura delhi ncr kanhaiya lal jaykar
मथुरा

मथुरा में योगी आदित्यनाथ बोले- जिनकी आस्था बाबर और औरंगजेब पर क्या वह आपकी आस्था को सम्मान देंगे

मासूम बच्चे को दुलारते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फोटो सोर्स- X मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मथुरा

मंदिर में शादी से लेकर दुल्हन के ‘गायब’ होने तक; मथुरा में युवक के साथ सामने आई चौंकाने वाली कहानी! क्या है पूरा मामला?

mathura bride fraud marriage scam three arrested
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.