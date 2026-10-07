वृंदावन में गुरुकुल के 4 छात्रों की मौत,पानी का टैंक साफ करने उतरे थे, जहरीली गैस से बेहोश हुए, एक की हालत गंभीर

मुझे लगता है कि उसमें काफी दिनों से ये टैंक बंद था और पानी भरा हुआ था। उसमें गैस रही होगी जिसके कारण वो बच्चे पांच बच्चे उतरे थे और पांचों बेहोश हुए। बहुत ही भाग्यपूर्ण तरीके से चार बच्चों की असमायिक मृत्यु हुई है। जिनकी उम्र वही लगभग 16 17 साल है। 18 साल होगी। एक बच्चा बच गया है जिसकी उम्र लगभग 15 साल है। रुद्र नाम है।