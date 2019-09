नई दिल्‍ली। पठानकोट एयरबेस पर एक भव्‍य कार्यक्रम के बीच भारतीय वायुसेना ( IAF ) में 8 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्‍टर ( Apache Fighter Helicopter ) शामिल हो है। अमरीकी अपाचे का सेना में शामिल होते ही आईएएफ की मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है। दुनिया की सबसे खतरनाक 8 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्‍टर को आईएएफ के बेड़े में वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ की मौजूदगी में शामिल किया गया।

बता दें कि अमरीका भारतीय वायुसेना को सौदे के मुताबिक कुल 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्‍टर मुहैया कराएगा। 2020 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में 22 अपाचे हेलिकॉप्टर शामिल होंगे।

दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्‍टर

अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्‍टर दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक हेलिकॉप्टर माना जाता है। इस ताकतवर लड़ाकू हेलिकॉप्टर के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अपाचे AH-64E अत्याधुनिक तकनीक से लैस है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलिकॉप्टर है।

अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए आईएएफ ने अमरीकी सरकार और बोइंग लिमिटेड के साथ सितंबर, 2015 में कई अरब डॉलर का अनुबंध किया था। पारंपरिक युद्ध में टैंक लाने से लेकर छिपकर जंग लड़ने वाले आतंकवादियों पर हमला करने में अपाचे अहम भूमिका निभाएगा।

Air Chief Marshal BS Dhanoa: It is one of the most fierce attack helicopters in the world. It is capable of performing many missions, today with the induction of Apache AH-64E, the Indian Air Force has upgraded its inventory to the latest generation of attack helicopters. https://t.co/TdoBZjOuCj pic.twitter.com/yRBR2Uafhr