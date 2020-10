' जानलेवा बारिश' : तेलंगाना में दर्दनाक हादसा, मकान पर बोल्डर गिरने से 9 लोगों की मौत

नई दिल्ली। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस (coronavirus) संकट से जूझ रहा है। वहीं, दूसरी ओर तेलंगाना ( Telangana ) में 'आसमान से मौत' बरस रही है। राज्य की राजधानी हैदराबाद ( Heavy Rain In Hyderabad ) में तेज बारिश के कारण एक बोल्डर मकान पर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं, आसमानी कहर में हैदराबाद में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, मौके पर राहत-बचाव का कार्य जारी है।

पढ़ें- अंधेरे में 'माया नगरी', जानें मुंबई में पावर कट होने के साइड इफेक्ट

Telangana: Heavy rainfall in Hyderabad triggered water logging in parts of the city; visuals from Attapur Main Road and Musheerabad. (13.11) pic.twitter.com/FQ5HjIb5UH

तेलंगाना में बारिश का कहर

जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद के कई इलाकों में लगातार बारिश जारी है। सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं, पुरानी कई पुरानी दीवारें भी गिर गई है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि खुद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बारिश के कारण बंदलागुड़ा के मोहम्मदिया हिल्स में मकान पर बोल्डर गिरने से नौ लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में दो लोग घायल भी हुए हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि घटनास्थल पर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मैंने लिफ्ट दी। वहीं, एक अन्य घटना में दो और लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक चालीस साल की महिला और 15 साल की उसकी बेटी शामिल है। तेज बारिश के कारण इब्राहिमपटनम इलाके में पुराने घर की छत गिरने से ये दो मौतें हुई हैं। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में रविवार से ही बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण कई इलाके पानी में डूब गए हैं, इनमें टोली चौकी, दम्मीगुडा, अट्टापुर मेन रोड शामिल हैं। वहीं, सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि लोग घरों के अंदर ही रहने पर मजबूर हो गए हैं।

पढ़ें- Boycott Tanishq: तनिष्क के एड पर लोगों में आक्रोश, लगा लव जिहाद का आरोप

Hyderabad: State Disaster Response and Fire Services Department carried out rescue operation in Toli Chowki area, that has been water-logged due to incessant rain in the city. #Telangana (13.11) pic.twitter.com/HhKGWIwRfG